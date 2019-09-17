Снег в Карпатах возможен уже в пятницу - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В ближайшие дни по Украине пройдут дожди, в Карпатах уже в пятницу, 20 сентября, возможен мокрый снег, ночная температура на этой неделе упадет до 4 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Завтра временами небольшой дождь, лишь ночью на крайнем юге страны, днем на Закарпатье и Прикарпатье без осадков", - сообщили синоптики.
Температура ночью 6-11°, днем 10-15°, в южной части ночью 12-17°, днем 20-25°.
"19 сентября без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь, 20 сентября в Украине, кроме юга, небольшие дожди, в Карпатах возможен мокрый снег", - добавили синоптики.
Температура ночью 4-10° тепла, днем 11-17°, на юге и востоке страны до 20°.
Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, завтра порывы 15-20 м/с.
Напомним, 17 сентября по Украине пройдут дожди.