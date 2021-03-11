Сніг на заході та морози: прогноз погоди та ситуація на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На ранок четверга, 11 березня, сніжило у п'яти західних областях, сніг на заході продовжиться вдень, температура буде коливатися вдень від 5 градусів морозу до 6 градусів тепла. Проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру та Укравтодору.
Прогноз погоди
За повідомленням Укргідрометцентру, 11 березня без опадів, лише в західних областях вдень місцями невеликий сніг. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.
Вітер південно-західний, (на Лівобережжі південно-східний), 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10° морозу, у східних та північно-східних областях 10-15° морозу, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни 1-4° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла; на Закарпатті до 1-6° тепла, на сході країни 0-5° морозу.
Ситуація на дорогах
На ранок 11 березня опади у вигляді невеликого снігу (розпочалися в нічний час) у західних областях: Львівській, Рівненській, Чернівецькій (1-3 см), помірний сніг у Хмельницькій та Тернопільській областях (5-7 см), на решті території без опадів. Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе, на заході мокре, у Тернопільській та Хмельницькій областях засніжене.
На перевальних ділянках доріг невеликий сніг. Покриття доріг мокре, на Яблунецькому перевалі засніжене.
На дорогах державного значення проводяться роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу та обробка покриття доріг протиожеледними матеріалами.
"Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено", - запевнили в Укравтодорі.
Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 453 одиниці техніки та 677 робітників.