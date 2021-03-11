Снег на западе и морозы: прогноз погоды и ситуация на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. На утро четверга, 11 марта, снежило в пяти западных областях, снег на западе продолжится днем, температура будет колебаться днем от 5 градусов мороза до 6 градусов тепла. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.
Прогноз погоды
По сообщению Укргидрометцентра, 11 марта без осадков, лишь в западных областях днем местами небольшой снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.
Ветер юго-западный, (на Левобережье юго-восточный), 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10° мороза, в восточных и северо-восточных областях 10-15° мороза, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны 1-4° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла; на Закарпатье до 1-6° тепла, на востоке страны 0-5° мороза.
Ситуация на дорогах
На утро 11 марта осадки в виде небольшого снега (начались в ночное время) в западных областях: Львовской, Ровенской, Черновицкой (1-3 см), умеренный снег в Хмельницкой и Тернопольской областях (5-7 см), на остальной территории без осадков. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое, на западе мокрое, в Тернопольской и Хмельницкой областях заснеженное.
На перевальных участках дорог небольшой снег. Покрытие дорог мокрое, на Яблунецком перевале заснеженное.
На дорогах государственного значения проводятся работы по расчистке проезжей части дорог от снега и обработка покрытия дорог противогололедными материалами.
"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - заверили в Укравтодоре.
Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 453 единицы техники и 677 рабочих.