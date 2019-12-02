Снековий бізнес колишнього соратника Ляшко втрачає прибуток і нарощує борги
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У 2018 році ТОВ “Снек Експорт” продемонструвала незадовільні фінансові результати. Про це свідчать дані аналітичного порталу YouControl, передає УНН.
Так, рентабельність активів компанії впала на 3,11%. Більш того, в минулому році компанія скоротила прибуток на 61,33%. Боргове навантаження “Снек Експорт” виросла на 199,35%.
Також повідомляється, що чистий дохід від реалізації продуктів компанією впав в 5 разів: з 550 тис. грн у 2017 році до 110 тис. грн в 2018 році.
Собівартість реалізованої продукції “Снек Експорт” також впала в кілька разів: з 410 тис. грн у 2017 році до 93 тис. грн в 2018 році. Валовий прибуток компанії скоротився на 83% — до 22 тис. грн в 2018 році. При цьому, операційні витрати “Снек Експорт” залишилися на рівні 2017 року — 70 тис. грн в річному численні.
Компанія “Снек Експорт” цікава тим, що належить батькові народного депутата ВР VIII скликання Сергія Рибалки — Віктору Рибалці. І під час перебування Рибалки-молодшого “народним обранцем”, фірма постійно фігурувала в різних публічних скандалах і кримінальних виробництвах СБУ, ГПУ, податкової.
В цілому, за останні 3 роки “Снек Експорт” “засвітилася” більш, ніж в 100 судових розглядів.
СБУ ж дорозслідувало проти представників компанії кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму. Згідно з даними слідчих співробітники ТОВ підписували “угоди” з контрагентами на території, підконтрольній “ЛНР”, з метою збуту снеків.
У цій справі, в кінці березня минулого року, Сумський апеляційний суд визнав винним Юрія Джабраїлова. На момент арешту, восени 2017, він був одним з топ-менеджерів “Снек Експорт”, йдеться в судових рішеннях.
Уточнимо, що ТОВ “Снек Експорт” сім’ї Рибалок виробляло таку снекової продукцію як “Мачо”, “Семки”, “Козацька слава”, “Картофан” і ін.
Як писав УНН, ГБР передало справу за підозрою Рибалки в державній зраді в СБУ.