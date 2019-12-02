Снековый бизнес бывшего соратника Ляшко теряет прибыль и наращивает долги

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В 2018 году ООО “Снек Экспорт” продемонстрировала неудовлетворительные финансовые результаты. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала YouControl, передает УНН.

Так, рентабельность активов компании упала на 3,11%. Более того, в прошлом году компания сократила прибыль на 61,33%. Долговая нагрузка “Снек Экспорт ” выросла на 199,35%.

Также сообщается, что чистый доход от реализации продуктов компанией упал в 5 раз: с 550 тыс. грн в 2017 году до 110 тыс. грн в 2018 году.

Себестоимость реализованной продукции “Снек Экспорт” также упала в несколько раз: с 410 тыс. грн в 2017 году до 93 тыс. грн в 2018 году. Валовая прибыль компании сократилась на 83% — до 22 тыс. грн в 2018 году. При этом, операционные траты “Снек Экспорт” остались на уровне 2017 года — 70 тыс. грн в годовом исчислении.

Компания “Снек Экспорт” интересна тем, что принадлежит отцу народного депутата ВР VIII созыва Сергея Рыбалки — Виктору Рыбалке. И в бытность Рыбалки-младшего “народным избранником”, фирма постоянно фигурировала в различных публичных скандалах и уголовных производствах СБУ, ГПУ, налоговой.

В целом, за последние 3 года “Снек Экспорт” “засветилась” более, чем в 100 судебных разбирательств.

СБУ же дорасследовало против представителей компании уголовное производство по факту финансирования терроризма. Согласно данным следователей сотрудники ООО подписывали “соглашения” с контрагентами на территории, подконтрольной “ЛНР”, с целью сбыта снеков.

По этому делу, в конце марта прошлого года, Сумской апелляционный суд признал виновным Юрия Джабраилова. На момент ареста, осенью 2017 года, он был одним из топ-менеджеров “Снек Экспорт”, говорится в судебных решениях.

Уточним, что ООО “Снек Експорт” семьи Рыбалок производило такую снэковую продукцию как “Мачо”, “Семки”, “Козацька слава”, “Картофан” и др.

Как писал УНН, ГБР передало дело по подозрению Рыбалки в госизмене в СБУ.

Украинские Национальные Новости

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