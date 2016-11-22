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Снеки через їх шкоду для здоров’я називають сміттєвою їжею - Н.Кільдій

Київ • УНН

 • 83512 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Прямих заборон на вживання снеків, таких як чіпси, смажені горішки та сухарики, немає. Через значний вміст у таких продуктах різноманітних харчових добавок та солі - від них для здоров’я людини нема жодної користі. Про це у УНН розповіла експерт Ніна Кільдій, коментуючи соціальний експеримент з лабораторного тестування якості горішків, насіння та сухариків.

Снеки через їх шкоду для здоров’я називають сміттєвою їжею - Н.Кільдій

"Напряму, такої заборони стосовно снеків чи чіпсів в Україні немає, і у світі теж немає. Продукт в принципі має право на існування.

З іншого боку – ніколи цю категорію не розглядали як групу корисних продуктів, навпаки її називають так би мовити сміттєвою їжею. Це пов'язано із тим, що основа продукту може бути натуральна: для чіпсів - це буде картопля чи нехай картопляне пюре, для сухариків - це буде хліб чи борошно, але тим не менше, та кількість харчових добавок, яка є у цьому продукті - вона переважає над користю, яка може бути від цієї натуральної основи", - зазначила вона.

Експерт наголосила на тому, що снеки через їх обжарювання можуть містить значну кількість жирів та шкідливих сполук.

"По-перше, вся солона продукція містить достатньо велику кількість солі, а якраз кількість солі це один із показників, який ВООЗ постійно рекомендує зменшувати у раціоні.

І з другого боку, ця продукція, як правило, проходить або обсмаження або містить жири - і тут питання в тому, на яких саме жирах проводилось це обсмаження. Тоді така продукція потенційно може містити досить багато жирів які вже безпосередньо негативно можуть впливати на здоров'я.

Ну або наприклад, якщо використовують не свіжу олію чи масла, які постійно пережарюються. При дуже високих температурах обсмажування утворюються не бажані сполуки у продукції.

Ну і напевне найголовніше і найзрозуміліше – весь цей солоний напрямок містить ароматизатори, при чому, досить сильні», - розповіла Н.Кільдій.

Вана зауважила, що як правило, подібними снеками собі влаштовують перекуси діти. Однак, це не корисно і замінювати повноцінні обіди чи сніданки чіпсами і сухариками не правильно.

Нагадаємо, в УНН стартував соціальний експеримент в рамках якого на безпечність будуть перевірені сухарики, горішки та насіння.

Відібрані зразки будуть протестують на наявність у них пліснявих грибів, мікотоксинів, соняшник перевірять на вміст міді і кадмію (цей елемент і його сполуки є надзвичайно токсичними, навіть, у незначних концентраціях. Має властивість накопичуватись в організмах і екосистемах).

Також закуплені горішки і сухарики пройдуть дослідження на вміст різноманітних канцерогенів та особливо небезпечного для здоров’я людини акриламіду (пошкоджує нервову систему, є чинником генних мутацій та утворення злоякісних пухлин).

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