Снеки из-за их вреда для здоровья называют мусорной едой - Н.Кильдий

$41.170.09
45.030.03
ukru
Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 11127 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:29 • 18805 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 27804 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 38303 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 47424 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 61695 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 53880 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54365 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 113754 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81007 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2м/с
52%
Популярные новости

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 108692 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 70189 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 33668 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 27459 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 76545 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 77080 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 113768 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 221419 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 399184 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 392040 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 8412 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 12803 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 13283 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 14940 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 70560 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Снеки из-за их вреда для здоровья называют мусорной едой - Н.Кильдий

Киев • УНН

 • 83512 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Прямых запретов на употребление снеков, таких как чипсы, жареные орешки и сухарики, нет. Из-за значительного содержания в таких продуктах различных пищевых добавок и соли - от них для здоровья человека нет никакой пользы. Об этом в УНН рассказала эксперт Нина Кильдий, комментируя социальный эксперимент по лабораторному тестированию качества орешков, семечек и сухариков.

Снеки из-за их вреда для здоровья называют мусорной едой - Н.Кильдий

"Напрямую, такого запрета относительно снеков или чипсов в Украине нет, и в мире тоже нет. Продукт в принципе имеет право на существование.

С другой стороны - никогда эту категорию не рассматривали как группу полезных продуктов, наоборот ее называют так сказать мусорной едой. Это связано с тем, что основа продукта может быть натуральная: для чипсов - это будет картофель или пусть картофельное пюре, для сухариков - это будет хлеб или мука, но тем не менее, количество пищевых добавок, которое есть в этом продукте - оно преобладает над пользой, которая может быть от этой натуральной основы", - отметила она.

Эксперт отметила, что снеки из-за их обжарки могут содержать значительное количество жиров и вредных соединений.

"Во-первых, вся соленая продукция содержит достаточно большое количество соли, а как раз количество соли это один из показателей, который ВОЗ постоянно рекомендует уменьшать в рационе.

И с другой стороны, эта продукция, как правило, проходит или обжарку или содержит жиры - и здесь вопрос в том, на каких именно жирах проводилась эта обжарка. Тогда такая продукция потенциально может содержать довольно много жиров которые уже непосредственно негативно могут влиять на здоровье.

Ну или например, если используют не свежие масла. При очень высоких температурах обжаривания образуются вредные соединения в продукции.

Ну и наверное самое главное и самое понятное – все это соленое направление содержит ароматизаторы, при чем, достаточно сильные", - рассказала Н.Кильдий.

Она заметила, что как правило, подобными снеками себе устраивают перекусы дети. Однако, это не полезно и заменять полноценные обеды или завтраки чипсами и сухариками не правильно.

Напомним, в УНН стартовал социальный эксперимент в рамках которого на безопасность будут проверены сухарики, орешки и семечки.

Отобранные образцы протестируют на наличие в них плесневых грибов, микотоксинов, семена подсолнуха проверят на содержание меди и кадмия (этот элемент и его соединения являются чрезвычайно токсичными даже в незначительных концентрациях. Имеет свойство накапливаться в организмах и экосистемах).

Также закупленные орешки и сухарики пройдут исследования на содержание различных канцерогенов и особо опасного для здоровья человека акриламида (повреждает нервную систему, является фактором генных мутаций и образования злокачественных опухолей).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.78
Bitcoin
$82,211.60
S&P 500
$5,367.69
Tesla
$260.50
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,076.01
Ethereum
$1,635.56