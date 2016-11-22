Снеки из-за их вреда для здоровья называют мусорной едой - Н.Кильдий

"Напрямую, такого запрета относительно снеков или чипсов в Украине нет, и в мире тоже нет. Продукт в принципе имеет право на существование.

С другой стороны - никогда эту категорию не рассматривали как группу полезных продуктов, наоборот ее называют так сказать мусорной едой. Это связано с тем, что основа продукта может быть натуральная: для чипсов - это будет картофель или пусть картофельное пюре, для сухариков - это будет хлеб или мука, но тем не менее, количество пищевых добавок, которое есть в этом продукте - оно преобладает над пользой, которая может быть от этой натуральной основы", - отметила она.

Эксперт отметила, что снеки из-за их обжарки могут содержать значительное количество жиров и вредных соединений.

"Во-первых, вся соленая продукция содержит достаточно большое количество соли, а как раз количество соли это один из показателей, который ВОЗ постоянно рекомендует уменьшать в рационе.

И с другой стороны, эта продукция, как правило, проходит или обжарку или содержит жиры - и здесь вопрос в том, на каких именно жирах проводилась эта обжарка. Тогда такая продукция потенциально может содержать довольно много жиров которые уже непосредственно негативно могут влиять на здоровье.

Ну или например, если используют не свежие масла. При очень высоких температурах обжаривания образуются вредные соединения в продукции.

Ну и наверное самое главное и самое понятное – все это соленое направление содержит ароматизаторы, при чем, достаточно сильные", - рассказала Н.Кильдий.

Она заметила, что как правило, подобными снеками себе устраивают перекусы дети. Однако, это не полезно и заменять полноценные обеды или завтраки чипсами и сухариками не правильно.

Напомним, в УНН стартовал социальный эксперимент в рамках которого на безопасность будут проверены сухарики, орешки и семечки.

Отобранные образцы протестируют на наличие в них плесневых грибов, микотоксинов, семена подсолнуха проверят на содержание меди и кадмия (этот элемент и его соединения являются чрезвычайно токсичными даже в незначительных концентрациях. Имеет свойство накапливаться в организмах и экосистемах).

Также закупленные орешки и сухарики пройдут исследования на содержание различных канцерогенов и особо опасного для здоровья человека акриламида (повреждает нервную систему, является фактором генных мутаций и образования злокачественных опухолей).