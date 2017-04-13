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Снайперську підготовку поліцейських і прикордонників розпочали на Одещині

Снайперську підготовку поліцейських і прикордонників розпочали на Одещині

Київ • УНН

 • 14446 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Одещині розпочалися спільні тритижневі навчання прикордонників та поліцейських зі снайперської підготовки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Як зазначили у відомстві, до тритижневих навчань залучені військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування Ізмаїльського загону та співробітники спецпідрозділу Нацполіції.

На полігоні поблизу міста Рені правоохоронці розбили табір з відповідною інфраструктурою. Під керівництвом інструкторів прикордонники та поліцейські вправлялися у снайперській, тактичній, інженерній та медичній підготовці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кінологи із 18 областей України з'їхались на навчання у Хмельницький

"Головною метою навчань стало злагодженість дій між правоохоронними підрозділами під час виконання завдань по захисту територіальної цілісності України. У ході підготовки кожен із правоохоронців набуде усіх необхідних навиків стрільби зі снайперських гвинтівок, навчиться здійснювати налагодження прицілу для здійснення влучних пострілів та опанує тактику дій снайпера. Окрім цього інструктори ПКШР передадуть свої навики із надання первинної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, в Одесі відбулась підготовка до військових навчань "Sea Breeze-2017".

Українські Національні Новини

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