Снайперскую подготовку полицейских и пограничников начали в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Одесской области начались совместные трехнедельные обучения пограничников и полицейских из снайперской подготовки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Как отметили в ведомстве, к трехнедельным учениям привлечены военнослужащие пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского отряда и сотрудники спецподразделения Нацполиции.
На полигоне близ города Рени правоохранители разбили лагерь с соответствующей инфраструктурой. Под руководством инструкторов пограничники и полицейские упражнялись в снайперской, тактической, инженерной и медицинской подготовке.
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"Главной целью учений стала слаженность действий между правоохранительными подразделениями во время выполнения задач по защите территориальной целостности Украины. В ходе подготовки каждый из правоохранителей получит все необходимые навыки стрельбы из снайперских винтовок, научится выполнять отладку прицела для осуществления точных выстрелов и овладеет тактикой действий снайпера. Кроме этого инструкторы ПКБР передадут свои навыки по оказанию первичной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Одессе состоялась подготовка к военным учениям "Sea Breeze-2017".