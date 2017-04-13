Снайперскую подготовку полицейских и пограничников начали в Одесской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 70051 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109282 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167284 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122790 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120451 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114531 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105587 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107345 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103797 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158146 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Снайперскую подготовку полицейских и пограничников начали в Одесской области

Снайперскую подготовку полицейских и пограничников начали в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 14443 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Одесской области начались совместные трехнедельные обучения пограничников и полицейских из снайперской подготовки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Как отметили в ведомстве, к трехнедельным учениям привлечены военнослужащие пограничной комендатуры быстрого реагирования Измаильского отряда и сотрудники спецподразделения Нацполиции.

На полигоне близ города Рени правоохранители разбили лагерь с соответствующей инфраструктурой. Под руководством инструкторов пограничники и полицейские упражнялись в снайперской, тактической, инженерной и медицинской подготовке.

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"Главной целью учений стала слаженность действий между правоохранительными подразделениями во время выполнения задач по защите территориальной целостности Украины. В ходе подготовки каждый из правоохранителей получит все необходимые навыки стрельбы из снайперских винтовок, научится выполнять отладку прицела для осуществления точных выстрелов и овладеет тактикой действий снайпера. Кроме этого инструкторы ПКБР передадут свои навыки по оказанию первичной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Одессе состоялась подготовка к военным учениям "Sea Breeze-2017".

Украинские Национальные Новости

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