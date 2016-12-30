Снайпери бойовиків обстрілювали позиції сил АТО в районі Авдіївки

“Як і добою раніше, вчора (29 грудня — ред.) сили окупанта відкривали вогонь по всій лінії фронту, за виключенням донецького аеропорту. Світлодарська дуга, околиці окупованої Горлівки, Авдіївська промзона — на цих рубежах бандформування обстріляли наші позиції 13 разів. Важке озброєння при цьому ворог не застосовував, однак дуже активними були снайпери противника в районі Авдіївки”, — розказав він.

Як повідомляв УНН, трьох українських військових поранено за добу в зоні АТО.