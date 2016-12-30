Снайперы боевиков обстреливали позиции сил АТО в районе Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. На донецком направлении в районе Авдеевки были активными снайперы противника. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Как и сутками ранее, вчера (29 декабря - ред.) силы оккупанта открывали огонь по всей линии фронта, за исключением донецкого аэропорта. Светлодарска дуга, окрестности оккупированной Горловки, Авдеевская промзона - на этих рубежах бандформирования обстреляли наши позиции 13 раз. Тяжелое вооружение при этом враг не применял, но очень активными были снайперы противника в районе Авдеевки", - рассказал он.
Как сообщал УНН, трое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО.