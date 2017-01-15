Снаряд бойовиків влучив у житловий район в Залізному на Донеччині - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Внаслідок обстрілу бойовиками в Залізному снаряд влучив у житловий район, внаслідок чого були пошкоджені будинки. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“На донецькому напрямку як і в минулі дні, бойові дії ведуться по всьому фронту, за винятком донецького аеропорту. В Зайцевому та Авдіївці відбулася серія довготривалих перестрілок між силами АТО та противником. В Залізному Торецької міськради ворожий снаряд влучив у житловий район. В будинках пошкоджені вікна та електромережі”, — зазначив О.Мотузяник.
Він зазначив, що на Світлодарській дузі, під Горлівкою, в Авдіївці та околицях бойовики застосовували важке озброєння. На інших рубежах на ділянці фронту Луганське — Авдіївка також неспокійно.
Всього за минулу добу, з 14 на 15 січня, на донецькому напрямку сталося 18 ворожих обстрілів, зокрема третина — з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, минулої доби на Луганщині бойовики випустили по українських позиціях понад 130 мін та снарядів, зокрема зі 120- та 152-міліметрової артилерії, причому більшість обстрілів припала на Кримське.