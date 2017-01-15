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Снаряд боевиков попал в жилой район в Железном в Донецкой области - Минобороны

Снаряд боевиков попал в жилой район в Железном в Донецкой области - Минобороны

Киев • УНН

 • 12998 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. В результате обстрела боевиками в Железном снаряд попал в жилой район, в результате чего были повреждены дома. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"На донецком направлении как и в прошлые дни, боевые действия ведутся по всему фронту, за исключением донецкого аэропорта. В Зайцево и Авдеевке произошла серия длительных перестрелок между силами АТО и противником. В Железном Торецкого горсовета вражеский снаряд попал в жилой район. В домах повреждены окна и электросети", - отметил А.Мотузяник.

Он отметил, что на Светлодарской дуге, под Горловкой, в Авдеевке и окрестностях боевики применяли тяжелое вооружение. На других рубежах на участке фронта Луганское - Авдеевка также неспокойно.

Всего за минувшие сутки, с 14 на 15 января, на донецком направлении произошло 18 вражеских обстрелов, в частности треть - из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в Луганской области боевики выпустили по украинским позициям более 130 мин и снарядов, в том числе из 120- и 152-миллиметровой артиллерии, причем большинство обстрелов пришлась на Крымское.

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