Смолоскипна хода з нагоди дня народження С.Бандери прибула на Майдан Незалежності

Учасники смолоскипної ходи прийшли до стели на Майдані Незалежності.

Наразі, на Майдані Незалежності, біля стели, розпочався урочистий мітинг до 108-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Всі учасники урочисто заспівали Гімн України.

Варто зазначити, що організатори акції попросили людей, які йшли з палаючими смолоскипами нікуди їх (смолоскипи - ред.) не викидати.

Наразі організатори взяли слово, і перш за все, вони просили згадати всіх українців патріотів, які загинули за незалежність України.

Додамо, що смолоскипна хода пройшла від пам'ятнику Великому Кобзарю від центра міста до Майдану Незалежності пройшла організовано.

Нагадаємо, у Києві розпочалася смолоскипна хода з нагоди дня народження С.Бандери.