Факельное шествие по случаю дня рождения С.Бандеры прибыла на Майдан Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры прибыла на Майдан Независимости, передает корреспондент УНН.
Участники факельного шествия пришли к стеле на Майдане Независимости.
Сейчас на Майдане Независимости, возле стелы, начался торжественный митинг до 108-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.
Все участники торжественно спели Гимн Украины.
Стоит отметить, что организаторы акции попросили людей, которые шли с горящими факелами никуда их (факелы - ред.) не выбрасывать.
Сейчас организаторы взяли слово, и прежде всего, они просили вспомнить всех украинских патриотов, погибших за независимость Украины.
Добавим, что факельное шествие, которое прошло от памятника Великому Кобзарю от центра города до Майдана Независимости, прошло организованно.
Напомним, в Киеве началось факельное шествие по случаю дня рождения С.Бандеры .