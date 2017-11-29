Смолоскипна хода: організатори акції повідомили про чотирьох затриманих
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Правоохоронці у Києві затримали чотирьох активістів на вулиці Богомольця під час смолоскипної ходи з нагоди четвертої річниці розгону студентів Євромайдану. Про це повідомив один з організаторів акції Сергій Мельничук, передає кореспондент УНН.
"Затримали 4 активістів. Це повідомили у поліції", - сказав один з організаторів акції Сергій Мельничук.
Він додав, що, скоріш за все, їх повезуть до Печерського райуправління поліції Києва.
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Частина активістів, за його словами, теж рушить до райвідділку, аби підтримати затриманих, а також написати заяву на правоохоронців.
Як повідомляв УНН, у Києві розпочалась смолоскипна хода з нагоди річниці розгону студентів Євромайдану.
На вулиці Інститутській у Києві, неподалік Адміністрації Президента України, невідомі кинули димові шашки між кордоном правоохоронців та учасниками смолоскипної ходи.