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Смолоскипна хода: організатори акції повідомили про чотирьох затриманих

Київ • УНН

 • 11073 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Правоохоронці у Києві затримали чотирьох активістів на вулиці Богомольця під час смолоскипної ходи з нагоди четвертої річниці розгону студентів Євромайдану. Про це повідомив один з організаторів акції Сергій Мельничук, передає кореспондент УНН.

"Затримали 4 активістів. Це повідомили у поліції", - сказав один з організаторів акції Сергій Мельничук.

Він додав, що, скоріш за все, їх повезуть до Печерського райуправління поліції Києва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Смолоскипна хода: правоохоронці затримали кілька активістів неподалік МВС

Частина активістів, за його словами, теж рушить до райвідділку, аби підтримати затриманих, а також написати заяву на правоохоронців.

Як повідомляв УНН, у Києві розпочалась смолоскипна хода з нагоди річниці розгону студентів Євромайдану.

На вулиці Інститутській у Києві, неподалік Адміністрації Президента України, невідомі кинули димові шашки між кордоном правоохоронців та учасниками смолоскипної ходи.

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