Факельное шествие: организаторы акции сообщили о четырех задержанных

"Задержали 4 активистов. Это сообщили в полиции", - сказал один из организаторов акции Сергей Мельничук.

Он добавил, что, скорее всего, их повезут в Печерское райуправление милиции Киева.

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Часть активистов, по его словам, тоже двинется в райотдел, чтобы поддержать задержанных, а также написать заявление на правоохранителей.

Как сообщал УНН, в Киеве началась факельное шествие по случаю годовщины разгона студентов на Евромайдане.

На улице Институтской в Киеве, неподалеку Администрации Президента Украины, неизвестные бросили дымовые шашки между кордоном правоохранителей и участниками факельного шествия.