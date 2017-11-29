Факельное шествие: организаторы акции сообщили о четырех задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правоохранители в Киеве задержали четырех активистов на улице Богомольца во время факельного шествия по случаю четвертой годовщины разгона студентов на Евромайдане. Об этом сообщил один из организаторов акции Сергей Мельничук, передает корреспондент УНН.
"Задержали 4 активистов. Это сообщили в полиции", - сказал один из организаторов акции Сергей Мельничук.
Он добавил, что, скорее всего, их повезут в Печерское райуправление милиции Киева.
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Часть активистов, по его словам, тоже двинется в райотдел, чтобы поддержать задержанных, а также написать заявление на правоохранителей.
Как сообщал УНН, в Киеве началась факельное шествие по случаю годовщины разгона студентов на Евромайдане.
На улице Институтской в Киеве, неподалеку Администрации Президента Украины, неизвестные бросили дымовые шашки между кордоном правоохранителей и участниками факельного шествия.