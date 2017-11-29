Смолоскипна хода: невідомі кинули димові шашки між поліцією та активістами біля АП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Невідомі кинули димові шашки між кордоном правоохоронців та учасниками смолоскипної ходи на вулиці Інститутській у Києві, неподалік Адміністрації Президента України, передає кореспондент УНН.
Учасники смолоскипної ходи підійшли до кордону правоохоронців на розі вулиці Банкової та Інститутської. Активісти просили співробітників поліції пропустити їх до Адміністрації Президента.
Однак, кордон правоохоронців не зрушив з місця. Згодом невідомі кинули димові шашки між кордоном поліції та активістами.
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Наразі все спокійно, дим поступово розвіюється. Активісти трошки відійшли від правоохоронців і скандують: “Україна — понад усе”.