Факельное шествие: неизвестные бросили дымовые шашки между полицией и активистами возле АП
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Неизвестные бросили дымовые шашки между границей правоохранителей и участниками факельного шествия на улице Институтской в Киеве, неподалеку Администрации Президента Украины, передает корреспондент УНН.
Участники факельного шествия подошли к границе правоохранителей на углу улицы Банковой и Институтской. Активисты просили сотрудников полиции пропустить их к Администрации Президента.
Однако, граница правоохранителей не сдвинулась с места. Впоследствии неизвестные бросили дымовые шашки между кордоном полиции и активистами.
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Сейчас все спокойно, дым постепенно рассеивается. Активисты немножко отошли от правоохранителей и скандируют: "Украина - превыше всего".