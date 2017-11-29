Факельное шествие: неизвестные бросили дымовые шашки между полицией и активистами возле АП

Участники факельного шествия подошли к границе правоохранителей на углу улицы Банковой и Институтской. Активисты просили сотрудников полиции пропустить их к Администрации Президента.

Однако, граница правоохранителей не сдвинулась с места. Впоследствии неизвестные бросили дымовые шашки между кордоном полиции и активистами.

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Сейчас все спокойно, дым постепенно рассеивается. Активисты немножко отошли от правоохранителей и скандируют: "Украина - превыше всего".