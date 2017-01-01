Смолоскипна хода "Марш честі" пройшла у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 1 січня. УНН. У Запоріжжі пройшла смолоскипна хода "Марш честі", присвячена 108-й річниці від дня народження ідеолога українського націоналістичного руху Степана Бандери, передає кореспондент УНН.
Декілька сотень запоріжців зі смолоскипами у руках пройшли центральним проспектом міста до майдану Героїв, що під стінами Запорізької обласної адміністрації.
Ходу охороняло близько сотні правоохоронців.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Рівному в смолоскипній ході взяли участь 200 осіб.