Смолоскипна хода "Марш честі" пройшла у Запоріжжі

Декілька сотень запоріжців зі смолоскипами у руках пройшли центральним проспектом міста до майдану Героїв, що під стінами Запорізької обласної адміністрації.

Ходу охороняло близько сотні правоохоронців.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Рівному в смолоскипній ході взяли участь 200 осіб.