Факельное шествие "Марш чести" прошло в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 1 января. УНН. В Запорожье прошло факельное шествие "Марш чести", посвященное 108-летию со дня рождения идеолога украинского националистического движения Степана Бандеры, передает корреспондент УНН.
Несколько сотен запорожцев с факелами в руках прошли по центральному проспекту города до площади Героев, что под стенами Запорожской областной администрации.
Шествие охраняли около сотни правоохранителей.
Напомним, как сообщал УНН, в Киеве в факельном шествии приняли участие 200 человек .