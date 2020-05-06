Смолій пообіцяв розповісти нардепам, як НБУ допомагає долати наслідки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Голова Національного банку України Яків Смолій пообіцяв у п'ятницю, 8 травня, розповісти членам профільного комітету парламенту, як НБУ допомагає економіці долати наслідки пандемії COVID-19. Про це Смолій написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Традиційно голова НБУ щороку доповідає у Верховній Раді. Цього року карантин вніс свої корективи. Однак уже в п‘ятницю зможу виступити на відеозасіданні комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Розповім, як НБУ допомагає економіці долати наслідки коронавірусу", - написав він.
Нагадаємо, профільний комітет ВР 8 травня заслухає звіт голови НБУ Смолія.