Смолій пообіцяв розповісти нардепам, як НБУ допомагає долати наслідки COVID-19

"Традиційно голова НБУ щороку доповідає у Верховній Раді. Цього року карантин вніс свої корективи. Однак уже в п‘ятницю зможу виступити на відеозасіданні комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Розповім, як НБУ допомагає економіці долати наслідки коронавірусу", - написав він.

Нагадаємо, профільний комітет ВР 8 травня заслухає звіт голови НБУ Смолія.