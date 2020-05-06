Смолий пообещал рассказать нардепам, как НБУ помогает преодолевать последствия COVID-19

"Традиционно глава НБУ ежегодно докладывает в Верховной Раде. В этом году карантин внес свои коррективы. Однако уже в пятницу смогу выступить на видеозаседании комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Расскажу, как НБУ помогает экономике преодолевать последствия коронавируса", - написал он.

Напомним, профильный комитет ВР 8 мая заслушает отчет председателя НБУ Смолия.