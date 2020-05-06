Смолий пообещал рассказать нардепам, как НБУ помогает преодолевать последствия COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Председатель Национального банка Украины Яков Смолий пообещал в пятницу, 8 мая, рассказать членам профильного комитета парламента, как НБУ помогает экономике преодолевать последствия пандемии COVID-19. Об этом Смолий написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Традиционно глава НБУ ежегодно докладывает в Верховной Раде. В этом году карантин внес свои коррективы. Однако уже в пятницу смогу выступить на видеозаседании комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Расскажу, как НБУ помогает экономике преодолевать последствия коронавируса", - написал он.
Напомним, профильный комитет ВР 8 мая заслушает отчет председателя НБУ Смолия.