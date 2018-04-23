Смоленська катастрофа: Туск розпочав давати свідчення у суді

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Голова Європейської ради, колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розпочав давати свідчення в Окружному суді Варшави у процесі екс-голови канцелярії прем'єр-міністра Польщі Томаша Арабського та чотирьох інших чиновників у справі організації візиту президента країни Леха Качинського до Катині 10 квітня 2010 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на RMF24.