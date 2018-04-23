Смоленська катастрофа: Туск розпочав давати свідчення у суді
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Голова Європейської ради, колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розпочав давати свідчення в Окружному суді Варшави у процесі екс-голови канцелярії прем'єр-міністра Польщі Томаша Арабського та чотирьох інших чиновників у справі організації візиту президента країни Леха Качинського до Катині 10 квітня 2010 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на RMF24.
У своїх свідченнях Дональд Туск заявив, зокрема, що "він не знав, що посадка (літака - ред.) в Смоленську буде пов'язана з яким-небудь ризиком".
Також він зауважив, що "в його планах і, з того, що він пам'ятає, у планах президента Леха Качинського не було (передбачено - ред.) спільного візиту (до Катині - ред.)".
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Процес, ініційований приватним обвинувальним актом, почався в Окружному суді Варшави у березні 2016 року, зазначає Польське радіо.
Голова постійного комітету ради міністрів Польщі Яцек Сасін вважає, що прокуратура повинна встановити, чи Туск має понести "кримінальну відповідальність" у цій справі.
"Напевно він повинен понести політичну відповідальність, тобто його треба звинуватити як того політика, що відповідає за це, який приймав шкідливі для Польщі рішення", – наголосив міністр.
На його погляд, одним з таких рішень була "передача розслідування (у справі катастрофи - ред.) росіянам". За словами Яцека Сасіна, це призвело до того, що "ми донині не знаємо її причин". Міністр зауважив, що Туск "наступного після трагедії дня запевнив", що держава зробить усе, аби розслідувати Смоленську катастрофу швидко та ефективно. "І тут він збрехав", – переконаний політик від партії Право і справедливості.