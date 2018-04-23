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Смоленская катастрофа: Туск начал давать показания в суде

Киев • УНН

 • 12688 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Председатель Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск начал давать показания в Окружном суде Варшавы в процессе экс-главы канцелярии премьер-министра Польши Томаша Арабского и четырех других чиновников в деле организации визита президента страны Леха Качиньского в Катынь 10 апреля 2010 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF24.

Смоленская катастрофа: Туск начал давать показания в суде

В своих показаниях Дональд Туск заявил, в частности, что "он не знал, что посадка (самолета - ред.) в Смоленске будет связана с каким-либо риском".

Также он отметил, что "в его планах и, с того, что он помнит, в планах президента Леха Качиньского не было (предусмотрено - ред.) совместного визита (в Катынь - ред.)".

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Процесс, инициированный частным обвинительным актом, начался в Окружном суде Варшавы в марте 2016 года, отмечает Польское радио.

Председатель постоянного комитета совета министров Польши Яцек Сасин считает, что прокуратура должна установить, должен ли Туск понести "уголовную ответственность" в этом деле.

"Наверное он должен понести политическую ответственность, то есть его надо обвинить как того политика, который отвечает за это, который принимал вредоносные для Польши решения", - подчеркнул министр.

По его мнению, одним из таких решений была "передача расследования (по делу катастрофы - ред.) россиянам". По словам Яцека Сасина, это привело к тому, что "мы до сих пор не знаем ее причин". Министр отметил, что Туск "в следующем после трагедии дня заверил", что государство сделает все, чтобы расследовать Смоленскую катастрофу быстро и эффективно. "И тут он солгал", - убежден политик от партии Право и справедливости.

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