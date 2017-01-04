СММ ОБСЄ: на Донеччині з 31 грудня по 1 січня пролунало 240 вибухів

“Кількість порушень режиму припинення вогню, які Місія зафіксувала в Донецькій області в період з вечора 29 до вечора 31 грудня (у тому числі приблизно 90 вибухів), а також протягом наступної доби (у тому числі практично 100 вибухів) майже дорівнювала кількості порушень за попередній звітний період (84 вибухи). СММ зафіксувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню в області в період із 31 грудня до 1 січня (у тому числі приблизно 240 вибухів), якщо порівнювати з попередньої добою”, — йдеться у звіті.

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Також у звіті зазначено, що упродовж чотирьох днів звітного періоду переважну більшість порушень режиму припинення вогню (у тому числі майже 80 % усіх вибухів) зафіксовано в районі Світлодарська—Дебальцевого.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 14 разів обстрілювали донецький напрямок і випустили 35 мінометних мін по позиціях сил АТО.