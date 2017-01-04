СММ ОБСЕ: в Донецкой области с 31 декабря по 1 января прозвучало 240 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Члены патруля ОБСЕ в Донецкой области в период с 31 декабря до 1 января констатировали увеличение количества взрывов до 240, сравнивая с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано до 100 взрывов. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"Количество нарушений режима прекращения огня, которые Миссия зафиксировала в Донецкой области в период с вечера 29 до вечера 31 декабря (в том числе около 90 взрывов), а также в течение следующих суток (в том числе практически 100 взрывов) что почти равно количеству нарушений предыдущего отчетного периода (84 взрывы). СММ зафиксировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня в области в период с 31 декабря до 1 января (в том числе примерно 240 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками ", - говорится в отчете.
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Также в отчете указано, что в течение четырех дней отчетного периода подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня (в том числе почти 80% всех взрывов) зафиксировано в районе Светлодарска-Дебальцево.
Напомним, за минувшие сутки боевики 14 раз обстреливали донецкое направление и выпустили 35 минометных мин по позициям сил АТО.