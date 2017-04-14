СММ ОБСЄ констатували зменшення обстрілів в зоні АТО на 17%

"За минулий тиждень, ми можемо відмітити, що кількість зафіксованих СММ порушень режиму припинення вогню зменшилася на 17%, якщо порівнювати з позаминулим тижнем. Ми також можемо відзначити, що це зниження рівня насильства спостерігалося у всіх гарячих точках, за винятком однієї – трикутника Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт", - сказав А.Хуг.

Як повідомляв УНН, позаминулого тижня СММ ОБСЄ фіксували 90% зменшення вибухів від вогню з мінометів, танків та артилерії на Донбасі.