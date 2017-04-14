СММ ОБСЕ констатировали уменьшение обстрелов в зоне АТО на 17%

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 69970 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109253 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167253 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122762 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120431 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114523 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105581 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107345 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103797 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158117 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СММ ОБСЕ констатировали уменьшение обстрелов в зоне АТО на 17%

СММ ОБСЕ констатировали уменьшение обстрелов в зоне АТО на 17%

Киев  •  УНН

 • 7446 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. На прошлой неделе количество обстрелов на Донбассе уменьшилась на 17% по сравнению с прошлой неделей. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.

"За прошедшую неделю, мы можем отметить, что количество зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня уменьшилась на 17%, если сравнивать с позапрошлой неделей. Мы также можем отметить, что это снижение уровня насилия наблюдалось во всех горячих точках, за исключением одной - треугольника Авдеевка-Ясинуватая-Донецкий аэропорт", - сказал А.Хуг.

Как сообщал УНН, на позапрошлой неделе СММ ОБСЕ фиксировали 90% уменьшение взрывов от огня из минометов, танков и артиллерии на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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