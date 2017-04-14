СММ ОБСЕ констатировали уменьшение обстрелов в зоне АТО на 17%

"За прошедшую неделю, мы можем отметить, что количество зафиксированных СММ нарушений режима прекращения огня уменьшилась на 17%, если сравнивать с позапрошлой неделей. Мы также можем отметить, что это снижение уровня насилия наблюдалось во всех горячих точках, за исключением одной - треугольника Авдеевка-Ясинуватая-Донецкий аэропорт", - сказал А.Хуг.

Как сообщал УНН, на позапрошлой неделе СММ ОБСЕ фиксировали 90% уменьшение взрывов от огня из минометов, танков и артиллерии на Донбассе.