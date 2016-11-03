Сміттєзвалище горить на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Рятувальники ліквідовують пожежу на території Лубенського міського сміттєзвалища на Полтавщині. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України у Полтавській області.
“Станом на ранок 3 листопада триває ліквідація пожежі на площі 0,5 га”, — повідомили рятувальники.
До ліквідації пожежі залучено 3 одиниці техніки та 10 рятувальників, а також для збору сміття залучено бульдозер місцевого комунального підприємства.
Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, за оцінками експертів, в Україні катастрофічна ситуація в екології.
Особливо це стосується сфери утилізації небезпечних відходів. В Україні немає ані законодавчої бази, ані комплексного контролю з боку держави.
Окрім того, за даними екологів, 95% усіх побутових відходів замість утилізації знаходяться на сміттєзвалищах.
Як повідомляв УНН, в Україні накопичено понад 12 млрд тонн твердих відходів і понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, на утилізацію небезпечних відходів держава не виділяє коштів вже три роки.