Свалка горит в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Спасатели ликвидируют пожар на территории Лубенской городского свалки в Полтавской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины в Полтавской области.
"По состоянию на утро 3 ноября продолжается ликвидация пожара на площади 0,5 га", - сообщили спасатели.
К ликвидации пожара привлечены 3 единицы техники и 10 спасателей, а также для сбора мусора привлечен бульдозер местного коммунального предприятия.
Травмированных и погибших нет. Причина пожара устанавливается.