Свалка горит в Полтавской области

"По состоянию на утро 3 ноября продолжается ликвидация пожара на площади 0,5 га", - сообщили спасатели.

К ликвидации пожара привлечены 3 единицы техники и 10 спасателей, а также для сбора мусора привлечен бульдозер местного коммунального предприятия.

Травмированных и погибших нет. Причина пожара устанавливается.