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15 марта, 19:03 • 115068 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166222 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137720 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130186 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112680 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105396 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101372 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Свалка горит в Полтавской области

Свалка горит в Полтавской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Спасатели ликвидируют пожар на территории Лубенской городского свалки в Полтавской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины в Полтавской области.

"По состоянию на утро 3 ноября продолжается ликвидация пожара на площади 0,5 га", - сообщили спасатели.

К ликвидации пожара привлечены 3 единицы техники и 10 спасателей, а также для сбора мусора привлечен бульдозер местного коммунального предприятия.

Травмированных и погибших нет. Причина пожара устанавливается.

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