"Сміливці, які працюють на перемогу": переможці конкурсу "Роби своє з Kurator" презентували власні ініціативи

ukenru
29 березня, 17:57 • 104452 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 123698 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 121755 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 160069 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135924 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131167 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143523 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145815 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 388356 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172453 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.2 м/с
63 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Обстріл Харкова: 2 загиблих і 27 постраждалих, серед них діти

Обстріл Харкова: 2 загиблих і 27 постраждалих, серед них діти

29 березня, 21:47 • 10429 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 19670 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 16525 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 25066 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 23729 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 237340 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 388357 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442918 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 451184 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360517 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 123696 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131939 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 126056 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100240 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108882 перегляди
Актуальне
"Сміливці, які працюють на перемогу": переможці конкурсу "Роби своє з Kurator" презентували власні ініціативи

"Сміливці, які працюють на перемогу": переможці конкурсу "Роби своє з Kurator" презентували власні ініціативи

Київ • УНН

 • 51499 перегляди

Зокрема серед переможців є медикиня, матір двох воїнів батальйону "Азов", один з яких загинув від рук ворога, почала готувати та відправляти на фронт продукти.

Десять переможців конкурсу "Роби своє з Kurator" із Київської, Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областей отримали свої нагороди та розповіли про власні бізнес-ініціативи. Саме ці проєкти, процес їхнього створення та плани щодо масштабування вразили суддів конкурсу, передає УНН.

Image

Зокрема серед переможців є такі ідеї як: "М'ясКо від мами" — медикиня, матір двох воїнів батальйону "Азов", один з яких загинув від рук ворога, почала готувати та відправляти на фронт продукти. "Готові страви в реторт-пакетах", які забезпечують військовослужбовців готовими стравами власного виробництва в реторт-пакетах та "Сімейне кафе", власник якого військовослужбовець із Київщини й у перші тижні повномасштабного вторгнення надавав допомогу біженцям у приміщенні свого кафе.

Image

Конкурс "Роби своє з Kurator" організований брендом Kurator та Благодійним фондом "МХП — Громаді" для галузі HoReCa (заклади харчування, готелі, кейтеринг). На церемонії нагородження переможці змогли поспілкуватися з професійними шеф-кухарями: співвласником та бренд-шефом мережі ресторанів "НАЖИВО" Олексієм Повторейком і бренд-шефом ресторанно-готельних комплеків Hvoya і Tavel Віталієм Гуралевичем. А ще — прослухали лекцію засновника консалтингової компанії RESTETIKA Андрія Магалецького — про лайфхаки та факапи відкриття закладу. 

"Грантовий конкурс "Роби своє з Kurator" —  це значно більше, ніж просто фінансова підтримка. Це — одночасно й розвиток громад, і надійний тил для постраждалого бізнесу, і мотивація для військових та їхніх родин. Я особисто ознайомилася з усіма проєктами-переможцями, і хочу сказати, що всі учасники — сміливці. Адже з-поміж них є і волонтери, і військові, і дружини військових і навіть родини, які втратили рідних. Попри всі виклики вони продовжують займатися власною справою, масштабуватися, рухатися вперед і вірити в перемогу. А ми віримо в них і з радістю підтримуємо їхні ініціативи", — прокоментувала Тетяна Волочай, директорка Благодійного фонду "МХП — Громаді".

Загалом у конкурсі взяли участь 86 представників малого та середнього бізнесу, а саме: підприємці-ветерани, внутрішньо переміщені особи, військові, які розвивали бізнес і бізнес яких постраждав від російської агресії. Сумарно організатори виділили 1 мільйон гривень на гранти. Кожен з переможців отримає до 100 тисяч гривень на розвиток власної справи. Завдяки наданим коштам підприємці зможуть започаткувати новий бізнес чи масштабувати або ж релокувати вже наявний. 

Image

"Переможці конкурсу "Роби своє з Kurator" — це підприємці, які в складні часи не просто працюють, а продовжують шукати можливостей для розвитку. Підтримка від великого бізнесу допоможе їм продовжувати свою справу далі. А це значить, що у громадах буде більше локацій для комфортного проведення часу, нові робочі місця, надходження у місцеві бюджети. Бренд Kurator уже кілька років є надійним партнером підприємців галузі HoReCa з точки зору продуктів та експертизи, а тепер це втілилося й у грантову підтримку для бізнесів військових, внутрішньо переміщених осіб та підприємців, чий бізнес постраждав від військових дій. Переконана, що спільними зусиллями нам вдасться досягти успіху і бути надійною опорою для української економіки", — зазначає Наталія Шадчнєва, керівниця Центру розвитку HoReCa МХП.

На нагородженні переможцям, окрім грошового призу, вручили дипломи, сертифікати від бренду Kurator на доопрацьовану продукцію, доступ до порталу з експертними матеріалами для галузі HoReCa та квиток Ukraine HoReCa Masters, професійну масштабну подію для обміну досвідом.

Важливо, що на отриманні нагороди та гранту співпраця переможців і організаторів "Роби своє з Kurator" не завершується. Експерти конкурсу будуть підтримувати підприємців та допомагати експертизою у фахових питаннях. 

"Наша головна ціль зараз — утверджувати українство кожного дня. Одне із завдань нашої команди — формування бізнесової екосистеми МХП, в якій є малі та середні виробники, які між собою взаємодіють і надають одне одному послуги, постачають товари, драйвують нашу економіку та підтримують ЗСУ. Я вдячний учасникам за те, що вони знайшли в собі сили в непростих нинішніх умовах і подались на конкурс, тим самим підтвердивши свою готовність працювати заради майбутньої перемоги", — зазначив один з членів журі — директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Павло Мороз. 

Image

Крім лекцій від фахівців у галузі HoReCa для конкурсантів організували кулінарний майстер-клас із приготування страв із допрацьованих продуктів Kurator. Під керівництвом професійного шеф-кухаря Романа Маковецького учасники готували курячі мітболи з соусом Марінара та картопляне пюре з трюфелем. 

До вибору проєктів судді конкурсу підходили прискіпливо. Бізнес-ідеї переможців відповідали головним вимогам організаторів конкурсу, а саме: інноваційність, створення нових робочих місць та соціально-економічний ефект для громади. Десятка переможців виглядає так:

1) Сімейне кафе "Водолій" розташоване у селищі Іванків. У 2022 року ворожі війська розграбували його та винесли звідти дороговартісне обладнання. Нині власники починають його відновлювати. 

2) "Ланчбургер" від ТМ "Хлібна кишеня".  Перемога у конкурсі "Роби своє" в 2023 році дала змогу релокувати бізнес з міста Слов’янськ в місто Дніпро, та завдяки перемозі у конкурсі "Роби своє з KURATOR" з’явилась можливість масштабувати цей проєкт.

3) Мініготель на базі ресторану "Капуста". У ресторані популяризується старовинна українська культура та кухня. Власники відшукують рецептури стародавніх українських страв та пропонують своїм гостям. Мініготель планують побудувати поруч, обіцяють сучасний дизайн, безкоштовні сніданки та гарне обслуговування. 

4) Кавово-чайний клуб TeaKava. Військовий разом з дружиною-волонтеркою відкрили двері своєї кав'ярні в Ірпені за два місяці до повномасштабного вторгнення, під час бойових дій приміщення суттєво постраждало. Завдяки гранту власники зможуть відновити та масштабувати проєкт.

5) "М'ясКо від мами". Медик, матір двох воїнів батальйону "Азов", один з яких загинув від рук ворога, почала готувати та відправляти на фронт продукти. Це дало поштовх створити власну коптильню. Наразі підприємиця хоче масштабувати проєкт. 

6) "Сімейне кафе". Військовослужбовець із Київщини у перші тижні повномасштабного вторгнення надавав допомогу біженцям у приміщенні свого кафе. Наразі кафе не функціонує, проте власник планує відновлювати його. 

7) Готові страви в реторт-пакетах. Ідея проєкту полягає у забезпеченні військовослужбовців та цивільних громадян, що постраждали від збройної агресії рф, готовими стравами власного виробництва в реторт-пакетах.

8) Кіоск з шаурмою. Під час бойових дій у Бородянці кав'ярня учасника конкурсу сильно постраждала — вибиті вікна, пошкоджене уламками та кулями приміщення. Зараз власник планує перетворити її на кіоск з шаурмою, який дасть нові робочі місця. 

9) Мобільна кав’ярня Caramel Kava. Мобільна кав'ярня — це інноваційна концепція бізнесу. Метою є перетворити стаціонарну кав'ярню на мобільну, тим самим давати змогу військовим зігрітись та підбадьоритись. 

10) Liberty. У 2023 році мешканка села Кучаків відкрила кав'ярню для зустрічі друзів та близьких, наразі планує масштабуватись. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,183.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.31