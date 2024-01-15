"Смельчаки, которые работают на победу": победители конкурса "Роби своє з Kurator" презентовали собственные инициативы

10 победителей конкурса "Роби своє з Kurator" из Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областей получили свои награды и рассказали о собственных бизнес-инициативах, которые поразили судей конкурса, процессе их создания и планах по масштабированию, передает УНН.

Детали

В частности среди конкурсантов были такие идеи как: "М'ясКо від мами" - медик, мать двух воинов батальона "Азов", один из которых погиб от рук врага, начала готовить и отправлять на фронт продукты. "Готовые блюда в реторт-пакетах", которые обеспечивают военнослужащих готовыми блюдами собственного производства в реторт-пакетах, и "Семейное кафе", владелец которого - военнослужащий с Киевской области, и в первые недели полномасштабного вторжения оказывал помощь беженцам в помещении своего кафе.

Конкурс "Роби своє з Kurator" был организован брендом Kurator и Благотворительным фондом "МХП-Громаді" для отрасли HoReCa (заведения питания, гостиницы, кейтеринг).

На церемонии награждения победители конкурса смогли пообщаться с именитыми шеф-поварами, прослушать лекцию основателя консалтинговой компании RESTETIKA Андрея Магалецкого о лайфхаках и факапах открытия заведения.

Всего в конкурсе приняли участие 86 представителей малого и среднего бизнеса, а именно: предприниматели-ветераны, внутренне перемещенные лица, военные, которые развивали бизнес и бизнес которых пострадал от российской агрессии. Суммарно организаторы выделили 1 миллион гривен на гранты. Каждый из победителей получит до 100 тысяч гривен на развитие собственного дела. Благодаря предоставленным средствам предприниматели смогут начать новый бизнес и масштабировать или релоцировать уже имеющийся.

На награждении победителям, кроме денежного приза, вручили дипломы, сертификаты от бренда Kurator на покупку продукции, доступ к B2B-порталу и билет на ближайшее мероприятие Ukraine HoReCa Masters.

Важно, что на этом путь не заканчивается, ведь в реализации бизнес-проектов победителей будут поддерживать организаторы и эксперты конкурса и помогать в профессиональных вопросах.

Также для конкурсантов организовали кулинарный мастер-класс, чтобы они смогли оценить преимущества доработанных продуктов Kurator. Под руководством профессионального шеф-повара Романа Маковецкого участники готовили куриные митболы с соусом Маринара и картофельное пюре с трюфелем. И поняли, что основное преимущество доработанных продуктов - экономия времени, а значит - оптимизация процессов и польза для бизнеса.

Напомним, что к выбору проектов судьи конкурса подходили тщательно. Бизнес-идеи победителей отвечали главным требованиям организаторов конкурса, а именно: инновационность, создание новых рабочих мест и социально-экономический эффект для общества. Десятка победителей выглядит так:

1. Семейное кафе "Водолей" расположено в поселке Иванков. В 2022 году вражеские войска разграбили его и вынесли оттуда дорогостоящее оборудование. Сейчас владельцы начинают его восстанавливать.

2. "Ланчбургер" от ТМ "Хлібна кишеня". Победа в конкурсе "Роби своє" в 2023 году позволила релоцировать бизнес из города Славянск в город Днепр, и благодаря победе в конкурсе "Роби своє з KURATOR" появилась возможность масштабировать этот проект.

3. Мини-отель на базе ресторана "Капуста". В ресторане популяризируется старинная украинская культура и кухня. Владельцы отыскивают рецептуры древних украинских блюд и предлагают своим гостям. Мини-отель планируют построить рядом, обещают современный дизайн, бесплатные завтраки и хорошее обслуживание.

4. Кофейно-чайный клуб TeaKava. Военный вместе с женой-волонтером открыли двери своей кофейни в Ирпене за два месяца до полномасштабного вторжения, во время боевых действий помещение существенно пострадало. Благодаря гранту владельцы смогут восстановить и масштабировать проект.

5. "М'ясКо від мами". Медик, мать двух воинов батальона "Азов", один из которых погиб от рук врага, начала готовить и отправлять на фронт продукты. Это дало толчок создать собственную коптильню. Сейчас предпринимательница хочет масштабировать проект.

6. "Семейное кафе". Военнослужащий из Киевской области в первые недели полномасштабного вторжения оказывал помощь беженцам в помещении своего кафе. Сейчас кафе не функционирует, однако владелец планирует восстанавливать его.

7. Готовые блюда в реторт-пакетах. Идея проекта заключается в обеспечении военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от вооруженной агрессии рф, готовыми блюдами собственного производства в реторт-пакетах.

8. Киоск с шаурмой. Во время боевых действий в Бородянке кофейня участника конкурса сильно пострадала - выбиты окна, поврежденное обломками и пулями помещение. Сейчас владелец планирует превратить ее в киоск с шаурмой, который даст новые рабочие места.

9. Мобильная кофейня Caramel Kava. Мобильная кофейня - это инновационная концепция бизнеса. Целью является превратить стационарную кофейню на мобильную, тем самым давать возможность военным согреться и взбодриться.

10. Liberty. В 2023 году жительница села Кучаков открыла кофейню для встречи друзей и близких, сейчас планирует масштабироваться.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.