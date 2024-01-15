"Сміливці, які працюють на перемогу": переможці конкурсу "Роби своє з Kurator" презентували власні ініціативи

10 переможців конкурсу "Роби своє з Kurator" із Київської, Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областей отримали свої нагороди та розповіли про власні бізнес-ініціативи, які вразили суддів конкурсу, процес їхнього створення та плани щодо масштабування, передає УНН.

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Зокрема серед конкурсантів були такі ідеї як: "М'ясКо від мами" – медик, матір двох воїнів батальйону "Азов", один з яких загинув від рук ворога, почала готувати та відправляти на фронт продукти. "Готові страви в реторт-пакетах", які забезпечують військовослужбовців готовими стравами власного виробництва в реторт-пакетах, та "Сімейне кафе", власник якого - військовослужбовець із Київщини, і у перші тижні повномасштабного вторгнення надавав допомогу біженцям у приміщенні свого кафе.

Конкурс "Роби своє з Kurator" був організований брендом Kurator та Благодійним фондом "МХП-Громаді" для галузі HoReCa (заклади харчування, готелі, кейтеринг).

На церемонії нагородження переможці конкурсу змогли поспілкуватися з іменитими шеф-кухарями, прослухати лекцію засновника консалтингової компанії RESTETIKA Андрія Магалецького про лайфхаки та факапи відкриття закладу.

Загалом у конкурсі взяли участь 86 представників малого та середнього бізнесу, а саме: підприємці-ветерани, внутрішньо переміщені особи, військові, які розвивали бізнес і бізнес яких постраждав від російської агресії. Сумарно організатори виділили 1 мільйон гривень на гранти. Кожен з переможців отримає до 100 тисяч гривень на розвиток власної справи. Завдяки наданим коштам підприємці зможуть започаткувати новий бізнес і масштабувати або ж релокувати вже наявний.

На нагородженні переможцям, окрім грошового призу, вручили дипломи, сертифікати від бренду Kurator на купівлю продукції, доступ до B2B-порталу та квиток на найближчий захід Ukraine HoReCa Masters.

Важливо, що на цьому шлях не закінчується, адже у реалізації бізнес-проєктів переможців будуть підтримувати організатори та експерти конкурсу та допомагати у фахових питаннях.

Також для конкурсантів організували кулінарний майстер-клас, щоб вони змогли оцінити переваги допрацьованих продуктів Kurator. Під керівництвом професійного шеф-кухаря Романа Маковецького учасники готували курячі мітболи з соусом Марінара та картопляне пюре з трюфелем. І зрозуміли, що основна перевага допрацьованих продуктів – економія часу, а отже - оптимізація процесів і користь для бізнесу.

Нагадаємо, що до вибору проєктів судді конкурсу підходили прискіпливо. Бізнес-ідеї переможців відповідали головним вимогам організаторів конкурсу, а саме: інноваційність, створення нових робочих місць та соціально-економічний ефект для громади. Десятка переможців виглядає так:

1. Сімейне кафе "Водолій" розташоване у селищі Іванків. У 2022 року ворожі війська розграбували його та винесли звідти дороговартісне обладнання. Нині власники починають його відновлювати.

2. "Ланчбургер" від ТМ "Хлібна кишеня". Перемога у конкурсі "Роби своє" в 2023 році дала змогу релокувати бізнес з міста Слов’янськ в місто Дніпро, та завдяки перемозі у конкурсі "Роби своє з KURATOR" з’явилась можливість масштабувати цей проєкт.

3. Мініготель на базі ресторану "Капуста". У ресторані популяризується старовинна українська культура та кухня. Власники відшукують рецептури стародавніх українських страв та пропонують своїм гостям. Мініготель планують побудувати поруч, обіцяють сучасний дизайн, безкоштовні сніданки та гарне обслуговування.

4. Кавово-чайний клуб TeaKava. Військовий разом з дружиною-волонтеркою відкрили двері своєї кав'ярні в Ірпені за два місяці до повномасштабного вторгнення, під час бойових дій приміщення суттєво постраждало. Завдяки гранту власники зможуть відновити та масштабувати проєкт.

5. "М'ясКо від мами". Медик, матір двох воїнів батальйону "Азов", один з яких загинув від рук ворога, почала готувати та відправляти на фронт продукти. Це дало поштовх створити власну коптильню. Наразі підприємиця хоче масштабувати проєкт.

6. "Сімейне кафе". Військовослужбовець із Київщини у перші тижні повномасштабного вторгнення надавав допомогу біженцям у приміщенні свого кафе. Наразі кафе не функціонує, проте власник планує відновлювати його.

7. Готові страви в реторт-пакетах. Ідея проєкту полягає у забезпеченні військовослужбовців та цивільних громадян, що постраждали від збройної агресії рф, готовими стравами власного виробництва в реторт-пакетах.

8. Кіоск з шаурмою. Під час бойових дій у Бородянці кав'ярня учасника конкурсу сильно постраждала – вибиті вікна, пошкоджене уламками та кулями приміщення. Зараз власник планує перетворити її на кіоск з шаурмою, який дасть нові робочі місця.

9. Мобільна кав’ярня Caramel Kava. Мобільна кав'ярня - це інноваційна концепція бізнесу. Метою є перетворити стаціонарну кав'ярню на мобільну, тим самим давати змогу військовим зігрітись та підбадьоритись.

10. Liberty. У 2023 році жителька села Кучаків відкрила кав'ярню для зустрічі друзів та близьких, наразі планує масштабуватись.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.