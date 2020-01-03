ЗМІ РФ: Москва та Мінськ знайшли тимчасовий варіант для поставок нафти на НПЗ республіки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Росія і Білорусь знайшли тимчасовий — на період ведення переговорів — варіант відновлення поставок нафти на нафтопереробні заводи республіки за рахунок разових партій нафти з ресурсів незалежних постачальників. Росія розраховує фіналізувати відповідну угоду вже найближчим часом, повідомило ТАСС джерело в урядових колах Росії, пише УНН.
“Білоруській стороні був також запропонований варіант разової поставки нафти з ресурсів третіх сторін з метою збільшення запасів сировини на НПЗ на час проведення переговорів. Цей варіант оперативно опрацьовується, розраховуємо на фіналізацію домовленостей по ньому найближчим часом”, — сказав співрозмовник агентства.
За його словами, відсутність узгоджених цінових умов і підписаних контрактів між компаніями Росії і Білорусі стало причиною припинення з 1 січня поставок нафти на нафтопереробні заводи республіки, незважаючи на пропозицію російських компаній зберегти умови контракту 2019 року.
“На НПЗ Республіки Білорусь є запас нафти, що дозволяє продовжувати роботу в режимі зниженого завантаження поки ведуться переговори”, — додав він.
Як писав УНН, Білорусь тимчасово призупинила експорт нафтопродуктів.