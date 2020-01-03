Білорусь тимчасово призупинила експорт нафтопродуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Білорусь тимчасово призупинила експорт вироблених на своїх НПЗ нафтопродуктів. Про це повідомили російському агентству ТАСС в п’ятницю в концерні “Белнефтехим”, пише УНН.
“Так, ми підтверджуємо, що вивезення нафтопродуктів за межі країни тимчасово призупинено у зв’язку з ситуацією, викликаною зупинкою (поставки російської) нафти на наші нафтопереробні заводи”, — відзначили в концерні.
Там також повідомили, що запаси і очікувані поставки всіх видів моторного палива виключають можливість його дефіциту на внутрішнім ринку.
“Наявні запаси палива і режим роботи наших НПЗ дозволяють в повному обсязі забезпечити потреби внутрішнього ринку у всіх видах моторного палива. Тому приводів для занепокоєння щодо можливого дефіциту на внутрішніх ринках ми не бачимо”, — зазначив заступник голови концерну Андрій Бунаков, слова якого наводить агентство БелТА.
Росія з 1 січня припинила постачання нафти до Білорусі, два нафтопереробні заводи в республіці продовжують роботу, але їх завантаження знижено до мінімально допустимого рівня, повідомив в п’ятницю концерн “Белнефтехим”. Одночасно білоруська сторона опрацьовує питання укладення контрактів на поставку нафти в січні з різних джерел.
Додамо, що Росія припинила поставки нафти у Білорусь.