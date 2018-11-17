Смертниця підірвала себе у столиці Чечні

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Жінка підірвала себе на вулиці Шосейній у Старопромисловському районі Грозного у Чечні, що в Росії. Про це з посиланням на ГУ МВС РФ по Чеченській Республіці повідомляє канал "360", передає УНН.