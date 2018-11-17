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Смертниця підірвала себе у столиці Чечні

Смертниця підірвала себе у столиці Чечні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Жінка підірвала себе на вулиці Шосейній у Старопромисловському районі Грозного у Чечні, що в Росії. Про це з посиланням на ГУ МВС РФ по Чеченській Республіці повідомляє канал "360", передає УНН.

Вибух стався у районі 21 контрольно-пропускного пункту. До нього смертниця не дійшла близько 75 метрів.

За словами чергового, вона перебувала під наглядом дагестанського Центру з протидії екстремізму.

Особа загиблої не встановлена. Серед правоохоронців і мирного населення жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, у травні в столиці російської Чечні Грозному група невідомих вчинила спробу нападу на церкву Михайла Архангела. У результаті теракту загинули семеро людей.

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