Смертниця підірвала себе у столиці Чечні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Жінка підірвала себе на вулиці Шосейній у Старопромисловському районі Грозного у Чечні, що в Росії. Про це з посиланням на ГУ МВС РФ по Чеченській Республіці повідомляє канал "360", передає УНН.
Вибух стався у районі 21 контрольно-пропускного пункту. До нього смертниця не дійшла близько 75 метрів.
За словами чергового, вона перебувала під наглядом дагестанського Центру з протидії екстремізму.
Особа загиблої не встановлена. Серед правоохоронців і мирного населення жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, у травні в столиці російської Чечні Грозному група невідомих вчинила спробу нападу на церкву Михайла Архангела. У результаті теракту загинули семеро людей.