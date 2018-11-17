Смертница подорвала себя в столице Чечни
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Женщина совершила самоподрыв на улице Шоссейной в Старопромысловском районе Грозного в Чечне в России. Об этом со ссылкой на ГУ МВД РФ по Чеченской Республике сообщает канал "360", передает УНН.
Взрыв произошел в районе 21 контрольно-пропускного пункта. До него смертница не дошла около 75 метров.
По словам дежурного, она находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму.
Личность погибшей не установлена. Среди правоохранителей и мирного населения жертв и пострадавших нет.
Напомним, в мае в столице российской Чечни Грозном группа неизвестных совершила попытку нападения на церковь Михаила Архангела. В результате теракта были убиты 7 человек.