Смертність від меланоми протягом 10 років зросте на 25% - ВООЗ

Водночас, щорічно у світі від меланоми помирає близько 48 тис. осіб.

У ВООЗ також прогнозують, що протягом найближчих 10 років захворюваність на меланому зросте на 25%.

В Україні захворюваність на меланому шкіри посідає 16-е місце у структурі злоякісних новоутворень.

За даними Національного Інституту раку, в Україні приріст в структурі захворювань на меланому у віці від народження до 29 років становить 1,2%.

Так, у 2015 році смертність хворих до одного року з моменту встановлення діагнозу "меланома шкіри" становила 12,1%.

Так, за даними канцер-реєстру, в Україні у 2015 році захворіли на меланому 2 тис. 538 осіб.

Водночас, кількість зареєстрованих смертей від злоякісного новоутворення меланома у 2015 році становила 906 осіб.

Вчені зокрема наголошують на важливості раннього виявлення та діагностики злоякісного новоутворення.

Так, до прикладу у 2015 році по Україні у 53,4% осіб було виявлено злоякісне новоутворення меланома під час профілактичних оглядів, у той час як у Києві цей показник становить 91,4%.

Додамо, що найбільшу кількість хворих на меланому у 2015 році було зареєстровано у місті Києві – 265 осіб, у Дніпропетровській області – 255 осіб та у Львівській області – 200 осіб.

Найменшу кількість хворих на меланому у 2015 році було зареєстровано у Чернівецькій області – 19 осіб, Рівненській та Волинській області – 54 та 56 осіб відповідно.

Нагадаємо, у Кременчуці показники захворювання на меланому шкіри “випереджають” рак легенів та рак шлунку.

Також нагадаємо, під час ІІ Українського форуму з охорони здоров’я-2016 всі охочі мали можливість пройти перевірку на меланому.





Так, серед 24 пацієнтів, медики виявили трьох, яким необхідне лікування.

За словами лікаря онколога Клініки Спіженко Юрія Кравчука, меланома розвивається надзвичайно швидко, а тому дуже важлива її рання діагностика.

“Є таке захворювання, як меланома - це злоякісна пухлина шкіри. Вона дуже агресивна, дає швидкий метастази і може уразити практично всі органи людського організму. Дуже тяжко її лікувати, практично не можливо”, — зазначив лікар, і наголосив на необхідності попередження меланом шляхом системних перевірок утворень і родимок на шкірі.

За словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основними напрямками у боротьбі з раком є своєчасна діагностика і профілактика.