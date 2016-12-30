Смертность от меланомы в течение 10 лет возрастет на 25% - ВОЗ

ukru
12 марта, 19:49 • 100747 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 127522 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 116055 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 113252 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 140759 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 114425 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 121363 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130374 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140456 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144696 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Прекращение огня в Украине можно достичь в течение нескольких дней - Рубио

Прекращение огня в Украине можно достичь в течение нескольких дней - Рубио

12 марта, 18:51 • 27925 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 49543 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 50844 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 32734 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 52749 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 100747 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 127522 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 105097 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 112374 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 140759 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 139056 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 147085 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 151860 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 150249 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 153562 просмотра
Актуальное
Смертность от меланомы в течение 10 лет возрастет на 25% - ВОЗ

Смертность от меланомы в течение 10 лет возрастет на 25% - ВОЗ

Киев • УНН

 • 20081 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно диагностируют около 160 тыс. новых случаев меланомы, передает УНН со ссылкой на ВОЗ.

В то же время, ежегодно в мире от меланомы умирает около 48 тыс. человек.

ВОЗ также прогнозируют, что в ближайшие 10 лет заболеваемость меланомой возрастет на 25%.

В Украине заболеваемость меланомой кожи занимает шестнадцатое место в структуре злокачественных новообразований.

По данным Национального Института рака, в Украине прирост в структуре заболеваний меланомой в возрасте от рождения до 29 лет составляет 1,2%.

Так, в 2015 году смертность больных до одного года с момента установления диагноза "меланома кожи" составила 12,1%.

Так, по данным канцер-реестра, в Украине в 2015 году заболели меланомой 2 тыс. 538 человек.

В то же время, количество зарегистрированных смертей от злокачественного новообразования меланома в 2015 году составила 906 человек.

Ученые в частности отмечают важность раннего выявления и диагностики злокачественного новообразования.

Так, к примеру в 2015 году по Украине у 53,4% лиц было обнаружено злокачественное новообразование меланома во время профилактических осмотров, в то время как в Киеве этот показатель составляет 91,4%.

Добавим, что наибольшее количество больных меланомой в 2015 году было зарегистрировано в Киеве - 265 человек, в Днепропетровской области - 255 человек и во Львовской области - 200 человек.

Наименьшее количество больных меланомой в 2015 году было зарегистрировано в Черновицкой области - 19 человек, Ровенской и Волынской области - 54 и 56 человек соответственно.

Напомним, в Кременчуге показатели заболевания меланомой кожи "опережают" рак легких и рак желудка.

Также напомним, во время Второй Украинского форума по здравоохранению-2016 все желающие имели возможность пройти проверку на меланому  

Так, среди 24 пациентов, медики обнаружили трех, которым необходимо лечение.

По словам врача онколога Клиники Спиженко Юрия Кравчука, меланома развивается чрезвычайно быстро, а потому очень важна ее ранняя диагностика.

"Есть такое заболевание, как меланома - это злокачественная опухоль кожи. Она очень агрессивна, дает быстрые метастазы и может поразить практически все органы человеческого организма. Очень тяжело ее лечить, практически невозможно", - отметил врач, и подчеркнул необходимость предупреждения меланом путем системных проверок образований и родинок на коже.

По словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основными направлениями в борьбе с раком является своевременная диагностика и профилактика.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы