Смертность от меланомы в течение 10 лет возрастет на 25% - ВОЗ

В то же время, ежегодно в мире от меланомы умирает около 48 тыс. человек.

ВОЗ также прогнозируют, что в ближайшие 10 лет заболеваемость меланомой возрастет на 25%.

В Украине заболеваемость меланомой кожи занимает шестнадцатое место в структуре злокачественных новообразований.

По данным Национального Института рака, в Украине прирост в структуре заболеваний меланомой в возрасте от рождения до 29 лет составляет 1,2%.

Так, в 2015 году смертность больных до одного года с момента установления диагноза "меланома кожи" составила 12,1%.

Так, по данным канцер-реестра, в Украине в 2015 году заболели меланомой 2 тыс. 538 человек.

В то же время, количество зарегистрированных смертей от злокачественного новообразования меланома в 2015 году составила 906 человек.

Ученые в частности отмечают важность раннего выявления и диагностики злокачественного новообразования.

Так, к примеру в 2015 году по Украине у 53,4% лиц было обнаружено злокачественное новообразование меланома во время профилактических осмотров, в то время как в Киеве этот показатель составляет 91,4%.

Добавим, что наибольшее количество больных меланомой в 2015 году было зарегистрировано в Киеве - 265 человек, в Днепропетровской области - 255 человек и во Львовской области - 200 человек.

Наименьшее количество больных меланомой в 2015 году было зарегистрировано в Черновицкой области - 19 человек, Ровенской и Волынской области - 54 и 56 человек соответственно.

Напомним, в Кременчуге показатели заболевания меланомой кожи "опережают" рак легких и рак желудка.

Также напомним, во время Второй Украинского форума по здравоохранению-2016 все желающие имели возможность пройти проверку на меланому





Так, среди 24 пациентов, медики обнаружили трех, которым необходимо лечение.

По словам врача онколога Клиники Спиженко Юрия Кравчука, меланома развивается чрезвычайно быстро, а потому очень важна ее ранняя диагностика.

"Есть такое заболевание, как меланома - это злокачественная опухоль кожи. Она очень агрессивна, дает быстрые метастазы и может поразить практически все органы человеческого организма. Очень тяжело ее лечить, практически невозможно", - отметил врач, и подчеркнул необходимость предупреждения меланом путем системных проверок образований и родинок на коже.

По словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основными направлениями в борьбе с раком является своевременная диагностика и профилактика.