Смертність від COVID-19 у Росії сягнула місячного максимуму

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Згідно з даними статистичного відомства, COVID-19 став основною причиною смерті в 44 128 випадках, з них в 38 922 випадки коронавірус був ідентифікований, а у 5206 він передбачався, що вимагало проведення додаткових медичних досліджень.

У липні в Росії від коронавірусу померло майже на 30 тисяч осіб більше, ніж у червні

Як наголошується в звіті Росстата, в якості супутнього захворювання коронавірус був діагностований у 6293 померлих. При цьому він не був прямою причиною смерті, але справив значний вплив на 1 449 випадків в липні 2021 року ще в 4844 випадках вірус був ідентифікований, але на смерть не вплинув.

За уточненими даними Росстату за червень 2021 року коронавірус став основною причиною смерті у 23 780 випадках, з них в 20 447 він був підтверджений, а в 5825 передбачався. У 897 випадках вірус прискорив смерть, а в ще 2766 він був ідентифікований, але істотного впливу не надав.

Всього в липні в Росії від наслідків зараження коронавірусом померли 215 265 осіб, що майже на 29 610 осіб більше, ніж місяцем раніше, коли померли 185 655 росіян.

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В окупованому Росією Севастополі зросла смертність від COVID-19.