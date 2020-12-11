Смертник підірвався біля управління ФСБ РФ у Карачаєво-Черкесії: деталі

В результаті інциденту, за даними агентства, шість осіб отримали поранення. За попередньою інформацією, вибух скоїв смертник; він загинув.

“За попередніми даними чоловік поділяв погляди екстремістських угруповань і бандпідпілля. Перед вибухом він підійшов до групи правоохоронців біля входу в будівлю відділу ФСБ і підірвав себе з криками: “Аллах Акбар”, — сказало джерело журналістам.

Інше джерело федеральних ЗМІ повідомило, що вибухів було два: в 7 ранку біля будівлі вибухнула невелика бомба, а через кілька годин, коли співробітники ФСБ вели роботу на місці події, до них під’їхала машина, з неї вибіг смертник і підірвав себе. Аналогічну версію наводить видання Baza.

“Вибухотехніки, кінологи з собаками, оточення. Було 2 атаки — в 7 ранку (ніхто не постраждав) і близько 12, коли смертник прорвав оточення”, — пише також Mash.