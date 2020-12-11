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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 71183 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 94126 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114911 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150049 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198461 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194750 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281933 просмотра

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Смертник подорвался возле управления ФСБ РФ в Карачаево-Черкесии: детали

Смертник подорвался возле управления ФСБ РФ в Карачаево-Черкесии: детали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. У здания регионального управления ФСБ в Учкенене в Карачаево-Черкесии произошел взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ и каналы Baza и Mash в Telegram.

В результате инцидента, по данным агентства, шесть человек получили ранения. По предварительной информации, взрыв совершил смертник; он погиб.

“По предварительным данным мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья. Перед взрывом он подошел к группе правоохранителей у входа в здание отдела ФСБ и взорвал себя с криками: “Аллах Акбар”, — сказал источник журналистам.

Другой источник федеральных СМИ сообщил, что взрывов было два: в 7 утра у здания взорвалась небольшая бомба, а через несколько часов, когда сотрудники ФСБ вели работу на месте происшествия, к ним подъехала машина, из нее выбежал смертник и подорвал себя. Аналогичную версию приводит издание Baza.

“Взрывотехники, кинологи с собаками, оцепление. Было 2 атаки — в 7 утра (никто не пострадал) и около 12, когда смертник прорвал оцепление”, — пишет также Mash.

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