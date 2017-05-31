Смерті від ботулізму є наслідком тотальної безконтрольності на ринку харчової продукції - С.Тригубенко

За словами нардепа, останнім часом в Україні почастішали випадки захворювання на ботулізм, в тому числі з летальними наслідками, однак, контролюючі органи продовжують обмежуватися лише констатацією фактів.

“Сьогодні Держпродспоживслужба повідомила, що у столиці було зафіксовано 2 випадки ботулізму — один з яких летальний.

При чому, людина померла від рибини, яку придбала не на стихійному ринку невідомо де, а у столичному гіпермаркеті.

З початку року це вже далеко не перший випадок ботулізму. Хворобу у квітні вже фіксували в Донецькій області, там теж помер чоловік, його не змогли врятувати через відсутність ліків. У Запорізькій області було зафіксовано два випадки — людей врятували. Також були підозри на ботулізм у Кіровоградській області. Як на мене, то всі ці випадки є прямим наслідком тотальної безконтрольності на ринку харчової продукції в країні,” — написав С.Тригубенко.

Нардеп наголосив, що внаслідок реформування контролюючих органів, Держпрожспоживслужба лишилася єдиною уповноваженою на здійснення контролю за якістю продуктів харчування, однак своїх прямих обов’язків вона не виконує.

“СЕС ліквідували понад півтора роки тому, її функції нікому так і не передали, перевірки бізнесу — фактично заборонені, а головне — повна безкарність. Максимум випишуть смішний штраф, а люди — нехай труяться та мруть.... Держпродспоживслужба, яка на сьогодні єдина зберігає хоч якісь контрольні повноваження, просто їх не виконує — чи не може, чи не хоче, чи не знає як. Не пам’ятаю від них жодної ініціативи щодо проведення рейдів аби виявити і покарати фальсифікаторів і порушників стандартів безпеки та якості. Вони йдуть на перевірки тільки коли ЗМІ галасують, або вже хтось помер,” — зазначив він.

Нагадаємо, 30 травня, у Києві зафіксували смерть у Києві.

За словами експертів, український ринок харчових продуктів впав у прірву фальсифікату та суцільного порушення прав споживачів.

Як повідомляв УНН, з початку року неякісними харчами отруїлося удвічі більше українців, аніж торік.