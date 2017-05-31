Смерть от ботулизма является следствием тотальной бесконтрольности на рынке пищевой продукции - С.Тригубенко

По словам нардепа, в последнее время в Украине участились случаи заболевания ботулизмом, в том числе с летальным исходом, однако, контролирующие органы продолжают ограничиваться лишь констатацией фактов.

“Сегодня Держпродспоживслужба сообщила, что в столице было зафиксировано 2 случая ботулизма — один из которых летальный. Причем, человек умер от рыбы, которую приобрел не в стихийном рынке неизвестно где, а в столичном гипермаркете. С начала года это уже далеко не первый случай ботулизма. Болезнь в апреле уже фиксировали в Донецкой области, там тоже умер человек, его не смогли спасти из-за отсутствия лекарств. В Запорожской области было зафиксировано два случая — людей спасли. Также были подозрения ботулизмом в Кировоградской области. Как по мне, то все эти случаи являются прямым следствием тотальной бесконтрольности на рынке пищевой продукции в стране,” — написал С.Тригубенко.

Нардеп отметил, что в результате реформирования контролирующих органов, Держпрожспоживслужба осталась единственной уполномоченной на осуществление контроля за качеством продуктов питания, однако своих прямых обязанностей она не выполняет.

“СЭС ликвидировали более полутора года назад, ее функции никому так и не передали, проверки бизнеса — фактически запрещены, а главное — полная безнаказанность. Максимум выпишут смешной штраф, а люди — пусть травятся и умирают... Госпродспоживслужба, которая на сегодня единственная сохраняет хоть какие-то контрольные полномочия, просто не исполняет — не может, не хочет, не знает как. Не помню от них никакой инициативы по проведению рейдов чтобы выявить и наказать фальсификаторов и нарушителей стандартов безопасности и качества. Они идут на проверки только когда СМИ шумят, или уже кто-то умер,” — отметил он.

Напомним, 30 мая, в Киеве зафиксировали смерть в Киеве.

По словам экспертов, украинский рынок пищевых продуктов упал в пропасть фальсификата и сплошного нарушения прав потребителей.

Как сообщал УНН, с начала года некачественными продуктами отравилось вдвое больше украинский, чем в прошлом году.