Смертельний коронавірус: у МОЗ повідомили, коли збереться засідання оперативного штабу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Завтра відбудеться засідання оперативного штабу при Міністерстві охорони здоров'я України для реагування на поширення коронавірусу в межах країни. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі МОЗ.
“Засідання оперативного штабу буде завтра. Штаб знаходиться в МОЗ... Завтра вони збираються для вирішення поточних питань”, — сказали в пресслужбі.
Також, в пресслужбі розповіли, що оперативний штаб постійно працює в онлайн режимі, а збори проводять за потребою.
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Окрім того, до складу оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай) входить 17 людей, серед яких міністр охорони здоров’я, керівник оперативного штабу Зоряна Скалецька, заступник міністра охорони здоров’я, заступник керівника оперативного штабу Віктор Ляшко, генеральний директор Директорату громадського здоров’я Андрій Скіпальський, керівник експертної групи з питань реформування служби крові та біобезпеки Директорату громадського здоров’я Ірина Ганжа, державний експерт експертної групи з питань розвитку програм контролю інфекційних захворювань та імунопрофілактики Директорату громадського здоров’я, секретар оперативного штабу Катерина Денисенко, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ольга Голубовська.
Нагадаємо, у Міжнародному аеропорту “Бориспіль” окрім епідеміологів санітарно-карантинних підрозділів Міністерства охорони здоров’я працюють бригади екстреної допомоги МОЗ для перевірки туристів з Китаю через коронавірус.
Також, зазначається, що в аеропорту “Бориспіль” не обстежують пасажирів з Китаю, що прибувають непрямими рейсами.
Як повідомлялося, з наступного тижня припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм.