Смертельный коронавирус: в Минздраве сообщили, когда соберется заседание оперативного штаба
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Завтра состоится заседание оперативного штаба при Министерстве здравоохранения Украины для реагирования на распространение коронавируса в пределах страны. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе МОЗ.
"Заседание оперативного штаба будет завтра. Штаб находится в Минздраве ... Завтра они собираются для решения текущих вопросов", - сказали в пресс-службе.
Также, в пресс-службе рассказали, что оперативный штаб постоянно работает в онлайн режиме, а сборы проводят по необходимости.
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Кроме того, в состав оперативного штаба по недопущению заноса и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом выявленным в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай) входит 17 человек, среди которых министр здравоохранения, руководитель оперативного штаба Зоряна Скалецкая, заместитель министра здравоохранения, заместитель руководителя оперативного штаба Виктор Ляшко, генеральный директор Директората общественного здоровья Андрей Скипальский, руководитель экспертной группы по вопросам реформирования службы крови и биобезопасности Директората общественного здоровья Ирина Ганжа, государственный эксперт экспертной группы по вопросам развития программ контроля инфекционных заболеваний и иммунопрофилактики Директората общественного здоровья, секретарь оперативного штаба Екатерина Денисенко, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская.
Напомним, в Международном аэропорту "Борисполь" кроме эпидемиологов санитарно-карантинных подразделений Министерства здравоохранения работают бригады экстренной помощи Минздрава для проверки туристов из Китая из-за коронавируса.
Также отмечается, что в аэропорту "Борисполь" не обследуют пассажиров из Китая, прибывающих непрямыми рейсами.
Как сообщалось, со следующей недели прекращается прямое авиасообщение Украины с Китаем.