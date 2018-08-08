Смертельні поминки: в Перу від отруєння померли десять людей

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. В південному регіоні Аякучо в понеділок увечері сталося масове харчове отруєння, жертвами якого стали 10 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Відповідальний представник управління заявив журналістам, що місцеві жителі з'їли заражену їжу, після чого 52 людини відчули себе погано. Станом на зараз 10 людей загинули і 21 знаходиться у важкому стані.

За повідомленнями перуанських ЗМІ, отруєння сталося на поминках в населеному пункті Сан-Хосе-де-Ушуаі.

Постраждалі були доставлені в лікарні Ліми і інших великих міст.

Міністр охорони здоров'я Перу Сільвія Песси заявила, що їжа, яку вживали потерпілі, перебувала в контакті з інсектицидами.

Нагадаємо, в готелі "Джем", в селі Раковець Львівської області, сталося масове отруєння. За даним фактом поліція відкрила провадження. Станом на ранок 7 серпня за медичною допомогою звернулися 30 осіб. До лікарні госпіталізували 25 осіб, з них 24 - діти. Виявилося, діти прибули на відпочинок з м.Шепетівка Хмельницької області в кількості 47 чоловік. При зборі епіданамнезу з'ясувалося, що постраждалі вживали в їжу курячі яйця, млинці, борщ зі сметаною і молочну продукцію.

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