Смертельні поминки: в Перу від отруєння померли десять людей

Відповідальний представник управління заявив журналістам, що місцеві жителі з'їли заражену їжу, після чого 52 людини відчули себе погано. Станом на зараз 10 людей загинули і 21 знаходиться у важкому стані.



За повідомленнями перуанських ЗМІ, отруєння сталося на поминках в населеному пункті Сан-Хосе-де-Ушуаі.



Постраждалі були доставлені в лікарні Ліми і інших великих міст.



Міністр охорони здоров'я Перу Сільвія Песси заявила, що їжа, яку вживали потерпілі, перебувала в контакті з інсектицидами.



Нагадаємо, в готелі "Джем", в селі Раковець Львівської області, сталося масове отруєння. За даним фактом поліція відкрила провадження. Станом на ранок 7 серпня за медичною допомогою звернулися 30 осіб. До лікарні госпіталізували 25 осіб, з них 24 - діти. Виявилося, діти прибули на відпочинок з м.Шепетівка Хмельницької області в кількості 47 чоловік. При зборі епіданамнезу з'ясувалося, що постраждалі вживали в їжу курячі яйця, млинці, борщ зі сметаною і молочну продукцію.