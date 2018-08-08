Смертельные поминки: в Перу от отравления умерли десять человек

Ответственный представитель управления заявил журналистам, что местные жители употребили в пищу зараженную еду, после чего 52 человека почувствовали себя плохо. К данному моменту 10 человек погибли и 21 находится в тяжелом состоянии.



По сообщениям перуанских СМИ, отравление произошло на поминках в населенном пункте Сан-Хосе-де-Ушуа.



Находящиеся в тяжелом и критическом состоянии пострадавшие были доставлены в больницы Лимы и других крупных городов.



Министр здравоохранения Перу Сильвия Пессах заявила, что пища, которую употребляли пострадавшие, находилась в контакте с инсектицидами.



Напомним, в гостинице "Джем", в селе Раковец Львовской области, произошло массовое отравление. По данному факту полиция открыла производство. По состоянию на утро 7 августа за медицинской помощью обратились 30 человек. В больницу госпитализировали 25 человек, из них 24 - дети. Оказалось, дети прибыли на отдых из г. Шепетовка Хмельницкой области в количестве 47 человек. При сборе эпиданамнеза выяснилось, что пострадавшие употребляли в пищу куриные яйца, блины, борщ со сметаной и молочную продукцию.