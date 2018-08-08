Смертельные поминки: в Перу от отравления умерли десять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В южном регионе Аякучо в понедельник вечером произошло массовое пищевое отравление, жертвами которого стали 10 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Ответственный представитель управления заявил журналистам, что местные жители употребили в пищу зараженную еду, после чего 52 человека почувствовали себя плохо. К данному моменту 10 человек погибли и 21 находится в тяжелом состоянии.
По сообщениям перуанских СМИ, отравление произошло на поминках в населенном пункте Сан-Хосе-де-Ушуа.
Находящиеся в тяжелом и критическом состоянии пострадавшие были доставлены в больницы Лимы и других крупных городов.
Министр здравоохранения Перу Сильвия Пессах заявила, что пища, которую употребляли пострадавшие, находилась в контакте с инсектицидами.
Напомним, в гостинице "Джем", в селе Раковец Львовской области, произошло массовое отравление. По данному факту полиция открыла производство. По состоянию на утро 7 августа за медицинской помощью обратились 30 человек. В больницу госпитализировали 25 человек, из них 24 - дети. Оказалось, дети прибыли на отдых из г. Шепетовка Хмельницкой области в количестве 47 человек. При сборе эпиданамнеза выяснилось, что пострадавшие употребляли в пищу куриные яйца, блины, борщ со сметаной и молочную продукцию.