Смертельне ДТП з поліцейським у Борисполі розслідуватиме ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю працівника Головного управління Національної поліції у Київській області слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДБР.
“За попередньою інформацією, близько 7:00 11 січня 2020 року, працівник поліції, керуючи службовим автомобілем марки „Renault Doker“, скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці ДТП. Наразі слідчі ДБР допитують свідків та очевидців події”, — йдеться у повідомленні.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області.
Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.